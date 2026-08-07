Из Казани в Шанхай: велопутешественник Александр Локалов сделал остановку в Костанае

Велопутешественник и спортивный психолог Александр Локалов отправился в масштабную поездку из Казани в Шанхай. На 30-й день пути он добрался до Костаная.
В прошлом году Александр вместе со своим приятелем из Костаная Валерием Сморчковым за 52 дня доехал на велосипедах до Стамбула. По словам путешественника, эта поездка кардинально изменила его жизнь: долгая дорога позволила остаться наедине с собой и многое переосмыслить.
В этом году 26-летний велосипедист решил отправиться по новому маршруту — из Казани до Шанхая.
— Сегодня 30-й день, как я в пути, ровно месяц. Далее мой маршрут будет пролегать через Астану и Павлодар. Затем я вернусь в Россию, проеду через Байкал, спущусь в Монголию, а оттуда уже направлюсь в Китай, — рассказал Александр Локалов.
Поломки задержали путешественника
В дороге не обошлось без трудностей. Ещё до приезда в Костанай велосипед Александра ломался дважды. Добравшись до Уфы, путешественник был вынужден вернуться назад из-за повреждённых спиц колеса. В Магнитогорске из строя вышли педали. После ремонта Александр продолжил путь, однако из-за поломок отстал от первоначального графика примерно на десять дней.
Основная профессия Александра — спортивный психолог. Сейчас он проводит для детей и подростков бесплатные лекции и мастер-классы. Чтобы накопить деньги на поездку, молодой человек работал велокурьером и поваром. Кроме того, ему помогли друзья.
Около 100 километров ежедневно
Главная цель путешествия — увидеть красоту природы и познакомиться с историческими достопримечательностями разных стран. Каждый день Александр преодолевает около 100 километров, но в дальнейшем планирует увеличить дистанцию.
Своими впечатлениями он делится в социальных сетях: снимает маршрут, монтирует видеоролики и рассказывает подписчикам о встречах в дороге.
Особенно велопутешественник отметил гостеприимство казахстанцев. Уже вскоре после пересечения границы сотрудники «КАЖсервиса» привезли ему продукты из Житикары и подарили светоотражающий жилет. По пути местные жители интересовались его путешествием, предлагали помощь и воду.
После Костаная Александр планирует добраться до Сарыколя, а затем продолжить путь в Астану. Далее его маршрут пройдёт через Павлодар, Россию, Монголию и Китай.
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