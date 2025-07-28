Министерством просвещения Республики Казахстан определены даты начала, продолжительности и каникулярных периодов 2025 – 2026 учебного года в организациях среднего образования.

Учебный процесс начинается со 2 сентября и завершится 25 мая. Дата и время проведения торжественной линейки, посвященной Дню знаний, определяются по решению педсовета школы.

В первой четверти на обучение отводится 8 недель. Осенние каникулы продлятся 7 календарных дней с 27 октября по 2 ноября включительно.

Во второй четверти – 8 учебных недель. Зимние каникулы составят 10 календарных дней с 29 декабря 2025 года до 7 января 2026 года включительно.

В первых классах дополнительные каникулы составят 7 календарных дней с 9 по 15 февраля 2026 года включительно.

Третья четверть будет состоять из 10 учебных недель. Весенние каникулы составят 11 календарных дней с 19 по 29 марта 2026 года включительно.

Четвертая четверть продлится 8 учебных недель с завершением 25 мая 2026 года.

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