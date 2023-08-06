Казахстанцев предупредили о возможных временных ограничениях по продаже топлива на АЗС, сообщает kaztag.kz .со ссылкой на пресс-службу минэнерго РК.

«ГСМ с НПЗ, по мере выработки и заявок-оплаты-подачи железнодорожных вагонов, направляется ж/д вагонами в регионы, здесь ГСМ поступает на местные нефтебазы, а оттуда – бензовозами на АЗС. Да, возможны трудности с логистикой на ж/д- и автодорогах из-за повышенных грузоперевозок (стройматериалы, продукты питания, ГСМ и т.д.) и пассажиропотока в благоприятный теплый период и сезон летних отпусков», — говорится в сообщении в воскресенье.

Как уточняется, все «вышеуказанное вместе с повышенным потреблением ГСМ может приводить к временным ограничениям на АЗС до момента доставки ГСМ бензовозами с нефтебазы».

Между тем, отмечается, что ситуация по производству ГСМ в стране стабильная.

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