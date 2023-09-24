Казахстанцы покидают север страны

Население Северо-Казахстанской области стремительно уменьшается. О негативных последствиях этого для страны рассказал мажилисмен Еркебулан Мамбетов, передает LS.

По его словам, в СКО на начало 2000-х годов проживало 713,6 тыс. человек.

«За 22 года численность населения области сократилась на 179,6 тыс. человек, и на начало текущего года осталось 534 тыс. человек. Эта негативная тенденция еще не прекратилась. В прошлом году количество сократилось еще на 3,1 тыс. человек. Меры, принятые государством для решения проблемы, не дают значительных результатов. Основной причиной сложившейся ситуации являются низкий уровень жизни в регионе, маленькая зарплата в селах, отсутствие качественной питьевой воды, дорог, климатические условия», – перечислил он.

Депутат предложил изменить методы и критерии оценки и взять в разработку вопрос по модернизации сел, имеющих низкий потенциал развития, учитывая их отдаленность от областных и районных центров. А также плотность населения и климатические условия.

«Просим также принять меры по стимулированию местных жителей, увеличить подъемные, пособия при рождении детей для северных регионов, доплаты к зарплате, а также другие материальные стимулы. Предусмотреть «северную надбавку» в виде стимулирующих дополнительных выплат с применением коэффициента, к примеру 1,15″, – предложил мажилисмен.

Он также отметил, что в настоящее время оценку социально-экономического уровня сел СКО проводит американская компания McKinsey.

«Так, по их данным, в СКО из 635 сел только 307 являются перспективными, а остальные 328 – с низким потенциалом развития. При оценке за основу берут сальдо миграции, которое уже несколько лет отрицательное. Местный бюджет не может осилить большие расходы, и отток населения продолжается. А молодежь после окончания школ не возвращается домой. Остаются безлюдные приграничные села, что очень тревожно в реалиях сегодняшней геополитики. Необходимо уже сейчас принимать меры для развития наших сел, не всегда учитывая экономическую выгоду», – резюмировал Мамбетов.

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