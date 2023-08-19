Казахстанцы выступают против обязательного чипирования домашних животных, передает корреспондент агентства kaztag.kz

«Обязательное чипирование, несмотря на свои положительные стороны, может привести к увеличению количества брошенных животных и ухудшить их благополучие. Мы против обязательного чипирования, чтобы защитить животных, которых могут выбросить», – заявил автор онлайн-петиции Таштан Асланов.

Помимо этого отмечено, что процедура чипирования может быть осложнена для людей с ограниченными финансовыми возможностями, включая пожилых людей, особенно для тех, у кого дома проживает множество кошек и собак.

«Введение обязательного чипирования может повлечь за собой серьезные проблемы, как высокие затраты на чипы, походы в ветеринарные клиники, а также необходимость уплаты штрафов за нарушение. Для многих владельцев, особенно проживающих на одну пенсию, это может стать значительным бременем. Кроме того, есть опасение, что некоторые владельцы могут решить избавиться от своих питомцев, чтобы избежать этих трудностей», – пишет автор.

Петиция за четыре дня собрала 8654 голоса за поддержку петиции и 752 – против отмены чипирования.

Напомним, власти Казахстана с 1 сентября введут обязательную регистрацию и чипирование собак и кошек. В пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов объяснили, как будут выявляться нарушители обязательного чипирования домашних животных в Казахстане.

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