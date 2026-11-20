В четвёртом квартале 2026 года банки Казахстана ожидают заметного роста спроса на ипотеку и небольшого увеличения интереса к потребительским кредитам без залога. Об этом сообщил Национальный банк по итогам ежеквартального опроса, в котором участвовал 21 банк второго уровня.
По оценкам банков, спрос на потребительские займы под залог может продолжить снижаться, а интерес к автокредитам — остаться на прежнем уровне. Существенных изменений условий по ипотеке и потребительским займам банки не ожидают. Условия по автокредитам, по их прогнозам, могут немного смягчиться.
Банки также ожидают, что к концу года за кредитами будет чаще обращаться бизнес. Среди причин они называют сезонное оживление деловой активности и ожидания дальнейшего снижения стоимости финансирования.
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