Выпуск ТВ-новостей - 20.11.26
Выпуск ТВ-новостей - 20.11.26-видео https://youtu.be/h_djWoO2Ftk
В Костанае женщину госпитализировали после ДТП на улице Чернышевского. Авария произошла 24 ноября. Полиция возбудила уголовное дело.
По предварительным данным полиции, водитель УАЗа сбил женщину, когда она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую с травмами доставили в больницу.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Водителей призвали заранее снижать скорость перед пешеходными переходами и уступать дорогу пешеходам.
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