В Костанае на перекрёстке улиц Алтынсарина и Пролетарской столкнулись Audi A6 и Mitsubishi. Оба водителя получили травмы, их доставили в медицинское учреждение.
По предварительным данным полиции, Audi A6 ехала по улице Алтынсарина в сторону КСК по главной дороге. Водитель Mitsubishi, двигавшийся по Пролетарской, не уступил дорогу Audi, после чего автомобили столкнулись.
Полиция собрала первичные материалы и проводит проверку, чтобы установить причины и обстоятельства аварии. Водителей призвали быть внимательными на перекрёстках и соблюдать требования дорожных знаков и разметки.
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