Депутаты Курултая предложили правительству изучить возможность полного запрета на производство, ввоз и продажу энергетических напитков в Казахстане. Депутаты также просит проверить, как соблюдается запрет на продажу энергетиков лицам младше 21 года, и организовать исследование рисков для здоровья.
В депутатском запросе напомнили, что возрастное ограничение действует с января 2025 года, а с января 2026 года на энергетики ввели акцизы. Депутаты привели данные Ассоциации производителей и импортёров энергетических напитков. По её оценке, продажи в Казахстане выросли с 215 млн литров в 2023 году до 355 млн литров в 2025-м — примерно на 65%. Денежный объём рынка в 2025 году, по приведённой в запросе оценке Statista, достиг 93 млн долларов.
В запросе депутаты сослались на сообщения СМИ о двух пациентах, которые, по опубликованным данным, регулярно употребляли энергетики в больших количествах. В Павлодаре 20-летний мужчина попал в реанимацию с тяжёлой сердечной недостаточностью, а в Алматы 34-летнему пациенту пересадили сердце. Фракция просит собрать данные о заболеваниях и состояниях, которые могут быть связаны с употреблением таких напитков.
Что депутаты предложили правительству
- Представить результаты проверок соблюдения возрастного ограничения, сообщить о выявленных нарушениях и объяснить, как контролируют продажу энергетиков через интернет.
- Организовать научное исследование рисков для здоровья и оценить, как возрастное ограничение и акцизы повлияли на потребление.
- Проверить фактическое содержание кофеина и других компонентов в напитках, оценить предупреждения на упаковке и предложить более строгие ограничения рекламы в СМИ и соцсетях.
- Изучить зарубежный опыт и подготовить варианты регулирования, включая полный запрет на производство, ввоз и продажу энергетиков в Казахстане.
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