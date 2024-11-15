В Казахстане предлагают разрешить детям и подросткам становиться донорами кроветворных стволовых клеток для своих братьев и сестёр. Поправку включили в законопроект по вопросам здравоохранения, сообщил первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев на брифинге в Курултае. Об этом пишет Informburo.kz.
По словам Султангазиева, для донорства потребуется подтвердить совместимость по результатам HLA-типирования и получить согласие родителей и самого ребёнка. Ранее правового механизма для такого донорства в стране не было.
Вице-министр пояснил, что при описанной им процедуре у донора берут кровь из вены, выделяют из неё кроветворные стволовые клетки, а остальные компоненты крови возвращают в организм. Трансплантацию таких клеток применяют при лейкозах и других заболеваниях крови.
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