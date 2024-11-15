С начала 2026 года в Казахстане зарегистрировали на 18% меньше краж, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в МВД. Число квартирных краж снизилось более чем на 23%, краж скота — почти на 7%. При этом раскрываемость обоих видов преступлений выросла.

По данным МВД, за десять месяцев в стране задержали более девяти тысяч человек и пресекли деятельность 1 248 преступных групп. В ведомстве связывают снижение числа краж с профилактикой имущественных преступлений и работой по их раскрытию.

В Таразе в полицию обратилась 27-летняя местная жительница, у которой из квартиры пропали деньги и золотые изделия. По предварительным данным полиции, в квартиру проникли, подобрав ключ к входной двери. Ущерб превысил 17 млн тенге. Двух подозреваемых задержали и водворили в изолятор временного содержания.

О другой квартирной краже сообщили в Туркестанской области. По данным МВД, в жильё проникли через пластиковое окно. Подозреваемых заключили под стражу.

В МВД напомнили, что за кражу без отягчающих обстоятельств предусмотрены штраф до тысячи МРП, исправительные работы, а также ограничение или лишение свободы на срок до трёх лет.

Дополнительные поезда запустят в Казахстане на зимние праздники Национальный перевозчик назначит три дополнительных пассажирских поезда из-за повышенного спроса на поездки в зимние праздники....

Циклон принесёт в Казахстан дождь, снег и похолодание С 26 по 28 ноября погоду в Казахстане будет определять северо-западный циклон. Почти по всей...

Рабочий погиб в трёхметровой траншее в Костанае. Суд вынес приговор Суд № 2 Костаная назначил два года ограничения свободы мужчине, которого признали виновным в нарушении...