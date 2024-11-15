С начала 2026 года в Казахстане зарегистрировали на 18% меньше краж, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в МВД. Число квартирных краж снизилось более чем на 23%, краж скота — почти на 7%. При этом раскрываемость обоих видов преступлений выросла.
По данным МВД, за десять месяцев в стране задержали более девяти тысяч человек и пресекли деятельность 1 248 преступных групп. В ведомстве связывают снижение числа краж с профилактикой имущественных преступлений и работой по их раскрытию.
В Таразе в полицию обратилась 27-летняя местная жительница, у которой из квартиры пропали деньги и золотые изделия. По предварительным данным полиции, в квартиру проникли, подобрав ключ к входной двери. Ущерб превысил 17 млн тенге. Двух подозреваемых задержали и водворили в изолятор временного содержания.
О другой квартирной краже сообщили в Туркестанской области. По данным МВД, в жильё проникли через пластиковое окно. Подозреваемых заключили под стражу.
В МВД напомнили, что за кражу без отягчающих обстоятельств предусмотрены штраф до тысячи МРП, исправительные работы, а также ограничение или лишение свободы на срок до трёх лет.
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