С 26 по 28 ноября погоду в Казахстане будет определять северо-западный циклон. Почти по всей стране ожидаются дождь и снег. В разных регионах прогнозируют туман, гололёд и усиление ветра.

К 28 ноября дневная температура на западе, северо-западе, севере и в центре страны понизится до 0…−5 °C.

На юго-западе и востоке ожидается 0…+5 °C, на юге и юго-востоке — +5…+10 °C, в горных районах — 0…−5 °C.

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