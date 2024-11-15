Суд № 2 Костаная назначил два года ограничения свободы мужчине, которого признали виновным в нарушении правил охраны труда, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Приговор пока не вступил в законную силу.
Как установил суд, в августе 2026 года мужчина допустил рабочего к работам в траншее глубиной около трёх метров без надлежащего оформления трудового договора. Стенки траншеи не укрепили и не сделали безопасные откосы. Грунт обрушился на находившегося в траншее рабочего. Он погиб на месте.
Прокурор просил назначить два года и шесть месяцев ограничения свободы. Суд учёл, что подсудимый полностью признал вину, раскаялся и возместил ущерб. Потерпевшая просила строго его не наказывать. Отягчающих обстоятельств суд не установил.
Помимо ограничения свободы, суд на полтора года запретил осуждённому занимать руководящие должности, связанные с организацией работ и обеспечением безопасности труда.
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