Карабалыкский районный суд Костанайской области приговорил мужчину к трём годам лишения свободы за разбойное нападение на АЗС в селе Фёдоровка. Приговор пока не вступил в законную силу.
Как установил суд, 31 октября 2026 года мужчина приехал на заправку и, угрожая кассиру ножом, потребовал отдать все деньги. Забрав их, он скрылся.
В суде мужчина полностью признал вину. Прокурор запросил три года и шесть месяцев лишения свободы, потерпевшие оставили вопрос о наказании на усмотрение суда.
Суд учёл раскаяние подсудимого и положительные характеристики с места работы и жительства. Отягчающих обстоятельств суд не установил. Мужчине назначили три года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.
В Tele2 и Altel ожидают повышения отдельных тарифов
Меню, чеки и вывески: какие замечания получили заведения Костаная
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.