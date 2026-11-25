Карабалыкский районный суд Костанайской области приговорил мужчину к трём годам лишения свободы за разбойное нападение на АЗС в селе Фёдоровка. Приговор пока не вступил в законную силу.

Как установил суд, 31 октября 2026 года мужчина приехал на заправку и, угрожая кассиру ножом, потребовал отдать все деньги. Забрав их, он скрылся.

В суде мужчина полностью признал вину. Прокурор запросил три года и шесть месяцев лишения свободы, потерпевшие оставили вопрос о наказании на усмотрение суда.

Суд учёл раскаяние подсудимого и положительные характеристики с места работы и жительства. Отягчающих обстоятельств суд не установил. Мужчине назначили три года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

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