В Костанайском областном кардиоцентре всё чаще видят пациентов с инфарктом в возрасте 30–40 лет. Как рассказал руководитель центра Дмитрий Лобков, раньше с таким диагнозом чаще поступали люди старше 50 лет.

Один из пациентов, Василий Лондарёв, встретил своё 40-летие в больнице. Инфаркт миокарда случился, когда он был за рулём. Василий считает, что на его здоровье повлияли курение и работа, из-за которой он подолгу проводил время за рулём.

«Прежде всего курение. И моя работа. Хочется заработать много, поэтому находился много за рулём. Пренебрегал многими вещами», — рассказал Василий Лондарёв.

В кардиоцентре лечат и молодых пациентов с нарушениями сердечного ритма. У Дианы Исмухамбетовой приступы тахикардии начались ещё в детстве. В последнее время они участились и стали сильнее, поэтому девушка решила пройти обследование. Ей провели малоинвазивную операцию, сейчас она восстанавливается.

С нарушением сердечного ритма в больницу поступил и 38-летний Виталий Мазур. По его словам, во время приступов пульс может приближаться к 200 ударам в минуту.

Дмитрий Лобков назвал среди факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний недостаток движения, особенности питания и избыточный вес. По словам врачей центра, значение также имеют курение и постоянное эмоциональное напряжение.

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