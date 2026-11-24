В Костанайской области в очереди на жильё стоят почти 38 тысяч человек. Больше всего очередников в Костанае, Рудном, Аркалыке, Лисаковске, а также в Костанайском и Житикаринском районах.
Арендное и кредитное жильё, построенное или приобретённое за счёт бюджета, теперь распределяет Отбасы банк. Аким области Кумар Аксакалов попросил банк ускорить обработку документов. По его словам, в регионе уже готовы 14 домов, которые ждут новосёлов.
«Быстрее реализовывайте, люди тоже ждут. У них накопления соответствующие есть, обрабатывайте быстрее документы. Предоставляйте, возвращайте деньги быстрее в местные бюджеты», — сказал Кумар Аксакалов.
Директор Костанайского областного филиала Отбасы банка Асель Досымханкызы сообщила, что филиалу в июле и сентябре передали четыре объекта. По её словам, бюджетное финансирование пока не поступило. При этом банк уже реализует 308 квартир по ставке 5%.
Глава региона попросил филиал проработать вопрос с руководством банка. По словам Аксакалова, акиматы выполнили свои обязательства.
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