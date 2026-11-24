АО «Кселл» планирует пересмотреть стоимость тарифных планов. Как сказал на брифинге в правительстве 24 ноября 2026 года глава компании Аскар Жамбакин, повышение составит в среднем 10–12%.
Жамбакин объяснил, что на стоимость тарифов влияют инвестиции компании, рост цен на электроэнергию и увеличение расходов на оборудование. По его словам, цены будут корректировать с учётом ситуации на рынке.
«В пределах 10–12% также в среднем», — ответил Аскар Жамбакин на вопрос о том, насколько могут вырасти тарифы для абонентов.
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