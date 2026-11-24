Аким Костанайской области Кумар Аксакалов посетил строительную площадку микрорайона «Астана» в Костанае. По его словам, здесь возводят жилые дома, начинают строить социальные объекты и планируют открыть детский сад.

«Буквально через полтора года здесь уже будет проживать порядка 15 тысяч человек», — сказал Кумар Аксакалов.

Глава региона отметил, что строительство идёт быстрыми темпами. К развитию микрорайона привлекают инвесторов. По словам акима, «Астана» станет одним из благоустроенных микрорайонов Костаная.

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