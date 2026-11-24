Глава государства освободил Игоря Лепеху от должности заместителя министра внутренних дел Казахстана. Этот пост он занимал с октября 2022 года по ноябрь 2026 года.
Лепеха начал службу в 1986 году в Управлении внутренних дел Караганды, где проработал до 1997 года. Затем до 2009 года занимал руководящие должности в Департаменте внутренних дел Карагандинской области.
С 2009 по 2019 год он был сначала заместителем председателя, а затем председателем Комитета административной полиции МВД.
В 2019–2020 годах возглавлял Штаб-департамент МВД, а с 2020 по 2022 год руководил аппаратом министерства.
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