Глава государства освободил Игоря Лепеху от должности заместителя министра внутренних дел Казахстана. Этот пост он занимал с октября 2022 года по ноябрь 2026 года.

Лепеха начал службу в 1986 году в Управлении внутренних дел Караганды, где проработал до 1997 года. Затем до 2009 года занимал руководящие должности в Департаменте внутренних дел Карагандинской области.

С 2009 по 2019 год он был сначала заместителем председателя, а затем председателем Комитета административной полиции МВД.

В 2019–2020 годах возглавлял Штаб-департамент МВД, а с 2020 по 2022 год руководил аппаратом министерства.

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