В Тобыле полным ходом идет строительство дворца спорта «Костанай арена» на 3000 мест. Комплекс будет состоять из семи блоков: тренажерный зал, залы для дзюдо, бокса, спортивной гимнастики и настольного тенниса, а также универсальный зал с трибунами.

Предусмотрен и кафетерий на первом из двух этажей. Строительством занимается астанинская фирма, но работники все местные. Материалы, которые здесь используются, прозведены в Костанайской области

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов поручил предусмотреть больше места для отдыха и прогулок вокруг строящейся «Костанай Арены». Он предложил расширить территорию благоустройства за пределы, предусмотренные проектом спортивного объекта.

По словам главы региона, рядом с ареной должно быть достаточно места для прогулок и фотозон. Отдельное внимание он попросил уделить озеленению и ландшафтному дизайну.

«Здесь должно быть очень много места для прогулок, чтобы молодые ребята приезжали, чтобы было очень много всяких фотозон», — сказал Кумар Аксакалов.

Аким отметил, что под благоустройство заранее оставили дополнительную площадь, и поручил подготовить предложения по её использованию для утверждения.