За последнюю неделю в Казахстане зарегистрировали 133 052 случая ОРВИ. Это на 6,8% меньше, чем неделей ранее. Всего с начала эпидсезона выявили 1 453 967 случаев — на 28,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

С 1 сентября лабораторно подтвердили 297 случаев гриппа. Из них 295 пришлись на вирус A(H1N1), ещё два — на грипп типа B. Среди других респираторных вирусов чаще всего выявляют риновирусы, бокавирусы и аденовирусы.

Прививку от гриппа получили более 2 млн человек — 93,9% от запланированного охвата. Вакцина доступна во всех регионах страны.

Для пациентов с инфекционными заболеваниями подготовили 13 335 коек. Из них заняты 63%, а среди детских коек занятость составляет 69,4%. По данным мониторинга, заболеваемость в стране остаётся на уровне, характерном для осени.