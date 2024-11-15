С 2027 года в Казахстане изменится подход к оказанию социальной помощи. При её назначении будут учитывать нуждаемость семьи. Для оценки её материального положения используют Цифровую карту семьи, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В ведомстве пояснили, что система не имеет доступа к персональным банковским выпискам и не отслеживает покупки, чеки из магазинов и переводы между родственниками или друзьями. Банки передают обобщённые зашифрованные показатели без персональных данных. Среди них — диапазоны среднедневных остатков на счетах и вкладах, а также сумм по отдельным категориям расходов.

Материальное положение оценивают по семье в целом с учётом сведений обо всех её членах. В расчётах используют нижнюю границу каждого диапазона.

По данным Минтруда, небольшие суммы на текущих счетах и картах, бытовые покупки и переводы, а также жилищные сбережения в Отбасы банке на оценку не влияют. Цифровая карта семьи также использует официальные сведения из более чем 30 государственных информационных систем.