С 2027 года в Казахстане изменится подход к оказанию социальной помощи. Нуждаемость будут оценивать с помощью Цифровой карты семьи. Минтруда разъяснило, какие банковские данные получит система и как на оценку повлияет имущество семьи.

Какие данные передают банки

Банки передают обезличенные зашифрованные показатели в виде диапазонов. Среди них — среднедневные остатки на счетах и вкладах, а также суммы по отдельным категориям расходов. Для расчёта используют нижнюю границу каждого диапазона. Материальное положение оценивают по семье в целом с учётом сведений обо всех её членах.

Как пояснили в Минтруда, доступа к персональным банковским выпискам у системы нет. Небольшие суммы на текущих счетах и картах, повседневные покупки, переводы между родственниками и друзьями, а также жилищные сбережения в Отбасы банке на оценку не влияют. Цифровая карта семьи также использует официальные сведения из более чем 30 государственных информационных систем.

Как учитывают жильё и автомобиль

Единственная квартира или автомобиль для повседневных нужд сами по себе не станут основанием для приостановления соцпомощи. Ветхое жильё, автомобили и сельхозтехнику старше 20 лет при расчёте не учитывают. Для жилья старше 15 лет могут применить понижающий коэффициент в зависимости от материала стен. Такой коэффициент предусмотрен и для единственного жилья, которое находится в залоге у банка.

На оценку могут повлиять несколько объектов недвижимости, дорогостоящий транспорт, коммерческие помещения, действующий бизнес или земельный участок площадью свыше пяти гектаров.

При этом система учитывает действующую ипотеку, длительные просрочки по кредитам, расходы на содержание детей и пожилых людей, а также членов семьи с инвалидностью или тяжёлыми хроническими заболеваниями.

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