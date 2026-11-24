За первые десять месяцев 2026 года единовременную выплату по беременности и родам в Казахстане получили 130,1 тысячи женщин. Государственный фонд социального страхования (ГФСС) перечислил им 144,6 млрд тенге, сообщили в Минтруда.

Кто может получить выплату

Выплата положена участницам системы обязательного социального страхования, за которых перечислялись социальные отчисления. Это касается и индивидуальных предпринимательниц, и женщин, занимающихся частной практикой, если они перечисляли взносы за себя. Выплата также предусмотрена при усыновлении или удочерении новорождённого ребёнка.

Больничный по беременности и родам оформляют с 30-й недели беременности. Подать заявление на выплату можно в течение 12 месяцев со дня его выдачи.

Как рассчитывают сумму

При расчёте учитывают среднемесячный доход за 12 месяцев перед выходом в декрет, с которого перечислялись социальные отчисления. В 2026 году предельный учитываемый доход составляет 595 тысяч тенге в месяц, или семь минимальных зарплат.

Размер выплаты зависит и от продолжительности отпуска. При стандартном отпуске в 126 дней применяют коэффициент 4,2. При осложнённых родах или рождении двух и более детей отпуск составляет 140 дней, а коэффициент — 4,67. Для жительниц зон ядерных испытаний предусмотрены повышенные коэффициенты. Если после родов выдали дополнительный больничный на 14 дней, фонд пересчитает выплату.

Работодатель может доплатить сотруднице до её среднего заработка, если это предусмотрено трудовым или коллективным договором.

Как оформить выплату

Справку о доходах предоставлять не нужно. После оформления электронного больничного система проверяет право на выплату и направляет женщине SMS с предложением её оформить. Заявление также можно подать через eGov.kz, приложения банков или в ЦОНе.

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