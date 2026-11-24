С начала 2026 года бассейновые инспекции выявили в Казахстане 18 случаев незаконного строительства на поверхностных водных объектах, в водоохранных зонах и полосах. По каждому факту возбудили административное дело. Суды постановили принудительно снести строящиеся и уже возведённые объекты.

Общая сумма назначенных штрафов составила 12,7 млн тенге.

За соблюдением водного законодательства следят бассейновые инспекции Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов. Комитет также совместно с Генеральной прокуратурой реализует дорожную карту по борьбе с «чёрным рынком воды».

По словам первого вице-министра водных ресурсов и ирригации Нурлана Алдамжарова, принятый в 2025 году Водный кодекс расширил полномочия инспекторов и уточнил требования к охране водных объектов.

«Бассейновые инспекции регулярно осуществляют проверки на предмет соблюдения требований водного законодательства», — сообщил он.

В Костанайской области хотят расширить прогулочную зону вокруг «Костанай Арены» Аким Костанайской области Кумар Аксакалов поручил предусмотреть больше места для отдыха и прогулок вокруг строящейся...