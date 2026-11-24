С начала 2026 года бассейновые инспекции выявили в Казахстане 18 случаев незаконного строительства на поверхностных водных объектах, в водоохранных зонах и полосах. По каждому факту возбудили административное дело. Суды постановили принудительно снести строящиеся и уже возведённые объекты.
Общая сумма назначенных штрафов составила 12,7 млн тенге.
За соблюдением водного законодательства следят бассейновые инспекции Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов. Комитет также совместно с Генеральной прокуратурой реализует дорожную карту по борьбе с «чёрным рынком воды».
По словам первого вице-министра водных ресурсов и ирригации Нурлана Алдамжарова, принятый в 2025 году Водный кодекс расширил полномочия инспекторов и уточнил требования к охране водных объектов.
«Бассейновые инспекции регулярно осуществляют проверки на предмет соблюдения требований водного законодательства», — сообщил он.
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