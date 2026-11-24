Beeline планирует поэтапно повысить стоимость мобильной связи в Казахстане. В среднем тарифы подорожают на 10%, сообщил главный исполнительный директор ТОО «КаР-Тел» (Beeline и Izi) Джаббор Каюмов.

По его словам, цены на каждом тарифе будут повышать не чаще одного раза в год. Изменения затронут абонентов в разное время.

«В этом году у Beeline повышение цен обусловлено только этими мотивами. Повышение предполагается на уровне инфляции и не выше. И это не будет происходить для всех абонентов сразу, а поэтапно на разных тарифах», — сообщил Джаббор Каюмов.

Глава компании объяснил повышение необходимостью вкладывать средства в развитие сети и обновление оборудования. По его словам, операторы в среднем направляют на инвестиции около 20% доходов, а оборудование приходится менять примерно раз в пять лет.

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