В селе Фёдоровка мужчина напал на автозаправочную станцию и забрал из кассы более 340 тысяч тенге. Момент нападения зафиксировали камеры видеонаблюдения. Полиция задержала подозреваемого по горячим следам.

По данным полиции, мужчина вошёл в помещение АЗС, пригрозил кассиру предметом, похожим на нож, забрал деньги и скрылся на автомобиле. Полицейские установили его личность и местонахождение.

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Похищенные деньги и предмет, который, предположительно, использовали при нападении, изъяли. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.