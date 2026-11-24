В селе Фёдоровка мужчина напал на автозаправочную станцию и забрал из кассы более 340 тысяч тенге. Момент нападения зафиксировали камеры видеонаблюдения. Полиция задержала подозреваемого по горячим следам.
По данным полиции, мужчина вошёл в помещение АЗС, пригрозил кассиру предметом, похожим на нож, забрал деньги и скрылся на автомобиле. Полицейские установили его личность и местонахождение.
Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Похищенные деньги и предмет, который, предположительно, использовали при нападении, изъяли. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
Плюс 10–12% в среднем: в «Кселл» рассказали, к чему готовиться абонентам
Через полтора года в микрорайоне «Астана» в Костанае могут жить около 15 тысяч человек
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.