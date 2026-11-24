В Костанайской области за пять дней произошло три пожара, два из них — 24 ноября. По данным ДЧС региона, во всех случаях обошлось без пострадавших.
Ночью в Лисаковске загорелся банный комплекс на улице Промышленной. Огонь охватил 20 квадратных метров. На вызов прибыли семь сотрудников специализированной пожарной части № 3. Пожар потушили за час.
Утром в Тобыле на территории частного дома по улице Школьной загорелись хозяйственная постройка и гараж. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Прибывшие на вызов пожарные ликвидировали возгорание.
Несколькими днями ранее в Костанае загорелась летняя кухня во дворе частного дома на улице Победы. Пожарные потушили огонь и предотвратили его распространение.
Причины всех трёх пожаров устанавливают.
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