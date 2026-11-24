Утром и днём 25 ноября на западе и севере Костанайской области ожидаются дождь и снег. На западе, севере и востоке области прогнозируют туман и гололёд. Ветер южный, 9–14 м/с.

Ночью температура опустится до −1…−6 °C, на юге области ожидается +2 °C. Днём будет +1…+6 °C, на юге — до +9 °C.

В Костанае будет облачно, без осадков. Ночью и утром ожидаются туман и гололёд. Ветер южный, 7–12 м/с. Ночью — от −3 до −1 °C, днём — от +2 до +4 °C.

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