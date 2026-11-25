В 2027 году отдельные тарифы Tele2 и Altel в Казахстане могут подорожать на 10–15%. Об этом сообщил председатель правления ТОО «Мобайл Телеком – Сервис», оператора обоих брендов, Александр Бабичев.
По его словам, размер повышения будет зависеть от тарифного плана.
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Бабичев связал пересмотр тарифов с расходами на развитие сети на фоне растущего спроса.
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По его данным, за последние годы среднее потребление мобильного интернета на одного абонента выросло в четыре раза, а с 2019 года Казахстан поднялся на 44 позиции в мировом рейтинге по скорости мобильного интернета.
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