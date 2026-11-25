В Костанае участники проекта «Тіл керуені» проверяют, есть ли в заведениях общепита вывески, меню и другая информация на казахском языке, а также могут ли сотрудники обслужить посетителей на государственном языке. По словам координатора проекта Дарьи Стоногиной, участники уже посетили 117 объектов. Вместе со съёмочной группой «Алау» они побывали ещё в нескольких заведениях.

Среди замечаний — отсутствие текста на казахском языке на вывесках, в меню и чеках. В одном из заведений участники проекта обратили внимание на надпись «Уголок потребителя», которую оформили только на русском. При двуязычном оформлении казахский текст размещают слева или сверху, русский — справа или снизу. Размер шрифта должен быть одинаковым.

«Мы не штрафуем. Мы делаем замечания, говорим о том, что у вас есть срок от двух до четырёх недель на исправление данных ошибок и затем мы приходим с повторной проверкой», — рассказала Дарья Стоногина.

Проект реализует неправительственная организация по государственному социальному заказу. В 2027 году она планирует начать работу с компаниями, которые изготавливают вывески. Среди ошибок в казахских надписях участники проекта называют дословный перевод и чрезмерные сокращения.

Как пояснила главный специалист отдела культуры и развития языков акимата Костаная Карлыгаш Мадиярова, сообщить об ошибке можно через eOtinish, выбрав акимат своего города или района. В Костанае обращения также принимают через «Айкомек». К обращению нужно приложить фотографию и указать точный адрес объекта.

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