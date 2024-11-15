Национальный перевозчик назначит три дополнительных пассажирских поезда из-за повышенного спроса на поездки в зимние праздники. Составы свяжут Астану с Алматы, Шымкентом и Актобе. Они будут курсировать через день. В поезда включат купейные и плацкартные вагоны.
№ 201/202 «Алматы-2 — Астана-1». Отправление из Алматы-2 — с 22 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, со станции Астана-1 — с 23 декабря по 11 января.
№ 204/203 «Нурлы жол — Шымкент». Отправление со станции Нурлы жол — с 14 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, из Шымкента — с 15 декабря по 11 января.
№ 205/206 «Актобе — Астана-1». Отправление из Актобе — с 22 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, со станции Астана-1 — с 23 декабря по 11 января.
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