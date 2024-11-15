В преддверии Нового года многие ищут подарки для близких и обращают внимание на праздничные скидки. Предновогодней суетой пользуются интернет-мошенники. Полиция предупредила, что за привлекательными предложениями в интернете могут скрываться попытки обмана. Polisia.kz

Одни мошенники предлагают смартфоны по подозрительно низким ценам, другие размещают рекламу новогодних подарков и бытовой техники с большими скидками. Ещё одна уловка — сообщение «Вы выиграли праздничный приз!». Полиция призывает сохранять бдительность и внимательно проверять такие предложения.

Если товар стоит заметно дешевле, чем у других продавцов, полицейские советуют сначала проверить интернет-магазин. Покупать подарки рекомендуют у проверенных продавцов, а незнакомым магазинам не следует переводить предоплату. В полиции также напоминают, что нельзя сообщать посторонним личные данные, номер банковской карты, CVV-код и секретные коды из SMS.

Если вы стали жертвой интернет-мошенников, необходимо незамедлительно связаться с банком, заблокировать банковскую карту и обратиться в полицию. В экстренных случаях следует звонить по номеру 102.

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