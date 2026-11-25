Депутат Сергей Пономарёв предложил повысить тарифы на питьевую воду для автомоек, которые не используют её повторно. Депутатский запрос адресован заместителю премьер-министра Канату Бозумбаеву. Предпринимателям при этом предлагают предоставить субсидии и льготные кредиты на покупку и установку очистного оборудования.

По данным, которые Пономарёв привёл в запросе, в Казахстане зарегистрировано 3 285 автомоек. Из них 85% работают без систем оборотного водоснабжения. На мойку одного автомобиля может уходить до 250 литров питьевой воды. По словам депутата, системы рециркуляции позволяют повторно использовать до 70% воды и окупаются примерно за два года.

Пономарёв сослался на прогноз Министерства водных ресурсов и ирригации. При сохранении нынешнего объёма потребления — 24 млрд кубометров в год — дефицит воды к 2040 году может достигнуть 15 млрд кубометров. Около 45% водного стока формируется за пределами страны. Депутат также напомнил, что президент поручил прекратить практику мытья автомобилей питьевой водой.

Что предложили правительству

Провести инвентаризацию автомоек и выяснить, откуда они получают воду и сколько расходуют. Для новых объектов предложили сделать системы оборотного водоснабжения обязательными, а действующим дать до двух лет на установку оборудования.

Повысить тарифы на питьевую воду для автомоек без рециркуляции и предусмотреть субсидии и льготные кредиты на покупку и монтаж очистных систем.

Разработать типовой проект энергоэффективной автомойки с замкнутым циклом водоснабжения.

Утвердить план поэтапного перехода объектов автосервиса на повторное использование воды.

Ввести единые требования к очистке и сбросу сточных вод, усилить ответственность за загрязнение почвы и водоёмов и внедрить дистанционный учёт расхода воды.

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