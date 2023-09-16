Казахстанские родители подали в суд на Министерство просвещения

11 родителей из разных регионов Казахстана выдвинули иск к Министерству просвещения, который принял межрайонный суд Астаны. Об этом сообщил известный адвокат Жангельды Сулейманов, который представляет интересы родителей. Чего хотят добиться мамы и папы казахстанских школьников, юрист рассказал корреспонденту Tengrinews.kz.

Как известно, минувший учебный год для казахстанских школьников закончился не 25 мая, как обычно, а 31-го. Это вызвало возмущение многих родителей, поскольку школы, в частности, оказались не готовы к такому нововведению. Накануне 1 сентября было объявлено о том, что последний звонок вернули на прежнюю дату. Однако, по словам Сулейманова, проблема все еще не решена.

«Есть приказ от 2022 года «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования», подписанный прежним министром Асхатом Аймагамбетовым. В этом документе произошло увеличение учебного года с 34 недель, как это было раньше, до 36. Мы просим очень простую вещь — отменить это продление», — пояснил адвокат. Как рассказал Жангельды Сулейманов, обратившиеся в суд родители составили национальный доклад о системных нарушениях в сфере образования на 50 страницах, который направили в Администрацию Президента. В документе они указали 29 системных нарушений, такие как низкое качество образования, переполненность школ, отсутствие санузлов и другие. Эти же нарушения указаны в иске к Министерству просвещения. «Мы говорим: пока вы не устраните эти нарушения, продлевать срок обучения не надо. Вы не тем занимаетесь. Вы должны сначала повысить качество, а потом дети сами с удовольствием будут ходить в школу», — добавил юрист.

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