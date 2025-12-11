В Костанае уже пятый год реализуется государственная программа «Бюджет народного участия», благодаря которой горожане могут добиваться благоустройства своих дворов: установки детских и спортивных площадок, организации парковочных мест, появления малых архитектурных форм и зон отдыха. Однако, как показывает практика, не все проекты удаётся воплотить быстро и без препятствий.

Главный специалист отдела ЖКХ акимата Костаная Галина Новокшонова отмечает, что одна из главных проблем — наличие инженерных сетей на предлагаемых участках.

«По Баймагамбетова и Тәуелсіздік, 170 нужно было поставить два футбольных поля. Наличие коммунальных инженерных сетей не позволило нам реализовать данные проекты, так как там охранная зона и само наличие сетей не позволяют это сделать», — пояснила она.

По её словам, инициативные жители сами заказывают проекты и разрабатывают документацию, но нередко не учитывают ограничения, связанные с подземными коммуникациями. Кроме того, в прошлом году программу подвели подрядчики — особенно те, кто занимался строительством детских игровых зон. В результате два проекта перешли с прошлого года на текущий, а ещё несколько заявок горожан перенесли с 2024-го на 2026 год.

Несмотря на трудности, интерес костанайцев к программе не снижается.

«Программа позволяет благоустроить не только двор, но и город. Поэтому население с каждым годом всё больше интересуется и подаёт свои проектные предложения. Могут подаваться от одного жителя три проекта, на разные дворы. А при голосовании главное — набрать более 50 голосов жителей», — рассказала Галина Новокшонова.

В этом году на участие в программе поступило 57 заявок, из них одобрено 30. Одним из наиболее показательных примеров считается двор дома №14 в 9 микрорайоне, который участвует в «Бюджете народного участия» с 2022 года и уже реализовал несколько крупных инициатив.

Председатель ОСИ «9 микрорайон, 14 дом» Марина Павлова рассказывает, что в 2024 году их проект был одним из самых масштабных.

«В 2024 году, когда мы подавались, у нас был мощный проект на 30 миллионов. В него входили забор, скамейки, урны, 30 вазонов, столбы освещения, две беседки, полностью новая детская площадка как дополнение и 600 квадратных метров брусчатки», — поделилась она.

Жители двора останавливаться на достигнутом не собираются — в планах установка большого игрового комплекса в форме корабля.

В свою очередь, в отделе ЖКХ отметили, что для более точного планирования проектов Костанай-су и ЭПК-Forfait предоставили схемы инженерных сетей. В акимате рассчитывают, что это поможет инициаторам учитывать все ограничения ещё на этапе подготовки документации, а значит — повысит шанс на успешную и своевременную реализацию идей горожан.

