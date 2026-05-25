В Казахстане выделили более 89 тысяч образовательных грантов

На 2026–2027 учебный год в Казахстане выделено 89 457 государственных образовательных грантов. Об этом на заседании Правительства сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.
По словам министра, объем государственного заказа на подготовку кадров с высшим образованием сохранен на уровне предыдущих лет.
Из общего числа грантов:
— 75 371 предусмотрен для бакалавриата;
— 11 007 — для магистратуры;
— 3 079 — для докторантуры.
Как отметил глава ведомства, распределение грантов синхронизировано с прогнозом потребностей экономики страны до 2030 года.
— 60% грантов направлено на инженерно-технические и сельскохозяйственные специальности. Еще 21% предусмотрен на подготовку педагогических кадров, — сообщил Саясат Нурбек.
Наибольшее количество грантов выделено на инженерные, обрабатывающие и строительные направления — 19 250. На педагогические науки предусмотрено 13 738 грантов, на информационно-коммуникационные технологии — 11 662, на естественные науки, математику и статистику — 9 363.
Кроме того, гранты распределены по следующим направлениям:
— сельское хозяйство и биоресурсы — 3 145;
— здравоохранение — 2 700;
— услуги — 2 400;
— искусство и гуманитарные науки — 1 915;
— социальные науки, журналистика и информация — 1 485;
— бизнес, управление и право — 1 423;
— ветеринария — 1 275.
Также вузы страны провели профориентационную работу в рамках программы «Серпін». В мероприятиях приняли участие более 13 тысяч школьников, около 2 тысяч родителей и свыше 700 профориентаторов.
В министерстве подчеркнули, что в Казахстане продолжается формирование системы образовательной навигации — от профдиагностики школьников до выбора профессии и дальнейшего трудоустройства.
