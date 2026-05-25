Четверо детей купались в Тоболе: 15-летний подросток утонул

В Костанайской области произошли два трагических случая на воде. Один человек погиб в Лисаковске, второй — в Житикаре.
Как сообщил Жалгасбек Маратов, в Лисаковске при купании в реке Тобол утонул 15-летний подросток.
По предварительным данным, подросток отдыхал у воды вместе с друзьями.
— Купались четыре ребёнка. Двое прыгнули в воду. Один не умел плавать. Второй успел выбраться, а подросток, который не умел плавать, утонул, — сообщил специалист.
Ещё один несчастный случай произошёл в Житикаре на реке Шортанды. Во время купания в запрещённом месте утонул 44-летний мужчина. По информации спасателей, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Спасатели в очередной раз напоминают жителям региона о необходимости соблюдать правила безопасности на воде и не купаться в необорудованных местах.
Жаңалықтар - 25.05.26
