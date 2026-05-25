Дети тонут без присмотра взрослых — заявление МЧС Казахстана

Основной причиной гибели детей на водоёмах остаётся отсутствие присмотра со стороны взрослых. Об этом на заседании Правительства заявил Кеген Турсынбаев.

— Зачастую имеются факты гибели детей на небольших водоёмах, как каналы и арычные системы. В этой связи заинтересованным госорганам необходимо усилить профилактику среди родителей и детей, — отметил вице-министр.

Он сообщил, что на водоёмах уже выставлены мобильные посты, организовано патрулирование мест массового отдыха и проводятся рейдовые мероприятия.

Кроме того, принимаются меры по выявлению детей, находящихся без сопровождения взрослых в потенциально опасных местах.

Также Кеген Турсынбаев подчеркнул, что акиматам необходимо продолжить работу по созданию официально разрешённых мест для купания.