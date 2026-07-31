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Колонны военной техники будут перемещаться по Казахстану

— Сегодня, 15:50
Изображение для новости: Колонны военной техники будут перемещаться по Казахстану

Фото пресс-службы минобороны


В августе и сентябре 2026 года по территории Казахстана будут перемещаться военная техника, вооружение и личный состав. Это связано с подготовкой и проведением стратегического командно-штабного учения «Батыл тойтарыс – 2026».

Переброска подразделений будет проходить несколькими способами. Военнослужащих и технику планируют перевозить железнодорожными эшелонами, автомобильными колоннами по дорогам общего пользования, а также с использованием фронтовой и армейской авиации.

Учение охватит полигоны в разных регионах страны. Его цель — проверить готовность Вооружённых сил к выполнению задач в современных условиях.

Во время мероприятий военные отработают применение различных видов войск и их взаимодействие в едином оперативном пространстве — на суше, в воздухе, на море и в киберпространстве.

В Министерстве обороны подчеркнули, что учения являются плановыми. Они направлены на совершенствование боевой подготовки, повышение уровня взаимодействия органов военного управления, видов и родов войск, а также освоение современных способов применения Вооружённых сил.

Жителей страны и представителей СМИ призвали сохранять спокойствие, ориентироваться только на официальную информацию и не распространять непроверенные сведения.

В ведомстве напомнили, что за распространение заведомо ложной или недостоверной информации предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Казахстана.



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