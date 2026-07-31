«Заплатим как за обычный посев»: аким — о рулонном газоне на Абая





Аким Костаная Марат Жундубаев вновь высказал замечания подрядной организации, которая занимается озеленением проспекта Абая. Ранее на участке применили метод гидропосева, однако трава взошла неравномерно. Чтобы исправить ситуацию, в центральной части подрядчик уложил рулонный газон.

Глава города отметил, что результат выглядит хорошо, но дополнительные расходы подрядчику оплачивать не будут. Утверждённая смета предусматривает обычный посев, тогда как рулонный газон стоит в три-четыре раза дороже.

«Мы заплатим ту сумму, которая заложена в смете. То, что вы подсевали, а затем исправляли ситуацию рулонным газоном, — это уже ваши затраты. Цена будет как за обычный посев. А так получилось красиво. Если вы весь участок сделаете рулонным газоном за эту стоимость, я не против», — сказал Марат Жундубаев.

Аким подчеркнул, что подрядчик изначально допустил ошибки при проведении работ, поэтому компенсировать расходы на их устранение из городского бюджета не будут.

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