Боятся остаться без прав: водители в Костанайской области массово проходят медкомиссию

Проверка зрения — один из обязательных этапов медицинской комиссии для водителей. Среди тех, кто решил заранее пройти обследование, оказался 69-летний Анатолий Подолянчук. Мужчина находится за рулём более полувека: до выхода на пенсию работал водителем производственного УАЗа, а сейчас управляет личным автомобилем.
Узнав о предстоящих изменениях, он решил не откладывать визит в поликлинику.
«Сначала были непонятные моменты. Говорили, что придут СМС и сообщат о необходимости пройти медосмотр. Потом выяснилось, что с 25 августа системы медицины и МВД будут работать совместно», — рассказал Анатолий Подолянчук.
Опасаясь, что после 25 августа они не смогут управлять автомобилем без действующего медицинского заключения, десятки жителей поспешили пройти комиссию заранее. В результате очереди образовались сразу в двух корпусах Лисаковской городской больницы.
Некоторые водители потратили на прохождение специалистов несколько дней.
«Понедельник, вторник, среда — до сих пор не могу попасть к терапевту за заключением. Это последний кабинет, остальных специалистов я уже прошёл. Приём ведётся с трёх до пяти. На одного человека уходит примерно десять минут, поэтому принять всех за два часа невозможно», — рассказал Владимир Пискорский.
Другой посетитель, Амиргазы Менкибаев, отметил, что часть врачей ему удалось пройти достаточно быстро, однако в другом корпусе процесс затянулся.
«Вчера за полтора часа прошёл все кабинеты в поликлинике. Здесь нужно пройти всего троих специалистов, но сегодня я попал только к одному. Представляю, как приходится работающим людям и водителям, сколько раз им нужно отпрашиваться», — отметил мужчина.
Возросшую нагрузку подтвердили и в медицинском учреждении. Чтобы принять всех желающих, в больнице продлили часы работы наиболее востребованных специалистов.
По словам исполняющего обязанности заведующего амбулаторно-поликлиническим отделением Лисаковской городской больницы Бекзода Хакимова, некоторые кабинеты теперь работают с 8:00 до 20:00. Речь идёт о приёме оториноларинголога, офтальмолога, психиатра и нарколога, а также о кабинетах ЭКГ, ФГДС и флюорографии. Время работы профпатолога увеличили с двух до четырёх часов.
Прохождение медкомиссии стало для водителей дополнительной статьёй расходов. Один из жителей рассказал, что заплатил за осмотр 6,5 тысячи тенге, а с учётом фотографий и других сопутствующих расходов общая сумма приблизилась к 10 тысячам тенге.
При этом для отдельных категорий граждан при оформлении справки формы №073/у предусмотрены льготы.
«Для лиц с инвалидностью первой и второй групп действует скидка в размере 50%. Для третьей группы льгот нет — они оплачивают полную стоимость», — сообщил Бекзод Хакимов.
Новый порядок контроля за прохождением обязательного медицинского осмотра водителями старше 65 лет и водителями с инвалидностью начнёт действовать с 25 августа.
При этом требование проходить медосмотр раз в два года не является новым — оно действует с 2014 года в соответствии с Законом «О дорожном движении».
В МВД уточнили: если водитель уже прошёл медосмотр и его заключение остаётся действительным, повторно проходить комиссию к 25 августа не требуется.
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