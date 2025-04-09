Боятся остаться без прав: водители в Костанайской области массово проходят медкомиссию





Проверка зрения — один из обязательных этапов медицинской комиссии для водителей. Среди тех, кто решил заранее пройти обследование, оказался 69-летний Анатолий Подолянчук. Мужчина находится за рулём более полувека: до выхода на пенсию работал водителем производственного УАЗа, а сейчас управляет личным автомобилем.

Узнав о предстоящих изменениях, он решил не откладывать визит в поликлинику.

«Сначала были непонятные моменты. Говорили, что придут СМС и сообщат о необходимости пройти медосмотр. Потом выяснилось, что с 25 августа системы медицины и МВД будут работать совместно», — рассказал Анатолий Подолянчук.

Опасаясь, что после 25 августа они не смогут управлять автомобилем без действующего медицинского заключения, десятки жителей поспешили пройти комиссию заранее. В результате очереди образовались сразу в двух корпусах Лисаковской городской больницы.

Некоторые водители потратили на прохождение специалистов несколько дней.

«Понедельник, вторник, среда — до сих пор не могу попасть к терапевту за заключением. Это последний кабинет, остальных специалистов я уже прошёл. Приём ведётся с трёх до пяти. На одного человека уходит примерно десять минут, поэтому принять всех за два часа невозможно», — рассказал Владимир Пискорский.

Другой посетитель, Амиргазы Менкибаев, отметил, что часть врачей ему удалось пройти достаточно быстро, однако в другом корпусе процесс затянулся.

«Вчера за полтора часа прошёл все кабинеты в поликлинике. Здесь нужно пройти всего троих специалистов, но сегодня я попал только к одному. Представляю, как приходится работающим людям и водителям, сколько раз им нужно отпрашиваться», — отметил мужчина.

Возросшую нагрузку подтвердили и в медицинском учреждении. Чтобы принять всех желающих, в больнице продлили часы работы наиболее востребованных специалистов.

По словам исполняющего обязанности заведующего амбулаторно-поликлиническим отделением Лисаковской городской больницы Бекзода Хакимова, некоторые кабинеты теперь работают с 8:00 до 20:00. Речь идёт о приёме оториноларинголога, офтальмолога, психиатра и нарколога, а также о кабинетах ЭКГ, ФГДС и флюорографии. Время работы профпатолога увеличили с двух до четырёх часов.

Прохождение медкомиссии стало для водителей дополнительной статьёй расходов. Один из жителей рассказал, что заплатил за осмотр 6,5 тысячи тенге, а с учётом фотографий и других сопутствующих расходов общая сумма приблизилась к 10 тысячам тенге.

При этом для отдельных категорий граждан при оформлении справки формы №073/у предусмотрены льготы.

«Для лиц с инвалидностью первой и второй групп действует скидка в размере 50%. Для третьей группы льгот нет — они оплачивают полную стоимость», — сообщил Бекзод Хакимов.

Новый порядок контроля за прохождением обязательного медицинского осмотра водителями старше 65 лет и водителями с инвалидностью начнёт действовать с 25 августа.

При этом требование проходить медосмотр раз в два года не является новым — оно действует с 2014 года в соответствии с Законом «О дорожном движении».

В МВД уточнили: если водитель уже прошёл медосмотр и его заключение остаётся действительным, повторно проходить комиссию к 25 августа не требуется.

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