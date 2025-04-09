Жилищная помощь не для всех: в Костанае выросло число отказов





В 2026 году на оказание жилищной помощи жителям Костаная из городского бюджета выделено 18,3 млн тенге. По сравнению с прошлым годом сумма увеличилась на 7 млн 698 тысяч тенге.

По состоянию на 1 июля поддержку получили 172 семьи. На эти цели направили 6 млн 741 тысячу тенге. За аналогичный период 2025 года помощь была оказана 190 семьям на сумму 7 млн 195,6 тысячи тенге.

При этом в текущем году в назначении жилищной помощи отказали 123 заявителям. Годом ранее таких отказов было 97.

«Основными причинами отказа являются превышение дохода семьи над суммой расходов на оплату коммунальных услуг, наличие более одного жилья или предоставление неполного пакета документов», — сообщила руководитель отдела занятости и социальных программ акимата Костаная Акбопе Манатова.

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