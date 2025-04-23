Врачи «лечили» тысячи казахстанцев только в системе: раскрыты схемы с ОСМС





Агентство по финансовому мониторингу выявило схемы фиктивного прикрепления около 140 тысяч граждан к медицинским организациям, а также внесения ложных сведений об оказанных услугах. По данным ведомства, это привело к незаконному получению средств из Фонда социального медицинского страхования.

В настоящее время расследуются 36 уголовных дел. Общая сумма установленного ущерба превышает 3,5 млрд тенге.

Один из случаев выявлен в Туркестанской области. Следствие ведётся в отношении должностных лиц Жетысайской многопрофильной районной больницы. По версии следствия, средства ОСМС перечислялись на счета более 20 индивидуальных предпринимателей, хотя услуги и товары фактически не предоставлялись.

В АФМ сообщили, что предприниматели не заключали договоры с больницей, а их реквизиты могли использоваться для вывода и последующего обналичивания денег. Ущерб государству превысил 501 млн тенге. Двое подозреваемых находятся под стражей.

Ранее к пяти годам лишения свободы приговорили руководителя столичной частной клиники ТОО «Forte Clinic». Его признали виновным в организации схемы незаконного получения финансирования из ФСМС. Сотрудник Национального научного центра развития здравоохранения получил три года лишения свободы за незаконное одобрение заявок на прикрепление граждан.

По данным следствия, к клинике незаконно прикрепили более 15 тысяч человек, а через систему Damu Med оформили фиктивные медицинские услуги на сумму 79 млн тенге.

Ещё одна схема была раскрыта в Алматинской области. Руководителя клиник ТОО «Mydental.kz» и ТОО «Стоматология Dr.Nurzhanova» приговорили к четырём годам лишения свободы с конфискацией имущества за мошенничество при оказании стоматологических услуг.

Установлено более 4,5 тысячи случаев фиктивного оказания медицинской помощи. Для их оформления использовались учётные записи врачей и персональные данные несовершеннолетних пациентов. Ущерб государству составил 66 млн тенге.

В Агентстве по финансовому мониторингу отметили, что работа по выявлению подобных нарушений продолжается.

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