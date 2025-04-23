Жара отступит: в Казахстан идут дожди, грозы и похолодание

С 4 по 6 августа погода в Казахстане изменится. Через территорию страны будет проходить северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты.
Холодные воздушные массы принесут дожди с грозами. В северных и центральных регионах прогнозируются сильные осадки, а в отдельных районах возможен град.
Вместе с дождями ожидается снижение температуры воздуха. В северных областях днём столбики термометров покажут от +22 до +27 градусов.
На востоке страны сильная жара также пойдёт на спад. После +33…+38 градусов температура понизится до более комфортных +27…+32 градусов.
Таким образом, в ближайшие дни во многих регионах Казахстана установится более прохладная, но неустойчивая погода.
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