USD 473.59 EUR 544.68 RUB 5.94

Жара отступит: в Казахстан идут дожди, грозы и похолодание

— Сегодня, 11:10
Изображение для новости: Жара отступит: в Казахстан идут дожди, грозы и похолодание

Фото Натальи Луговской/alau.kz


С 4 по 6 августа погода в Казахстане изменится. Через территорию страны будет проходить северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты.

Холодные воздушные массы принесут дожди с грозами. В северных и центральных регионах прогнозируются сильные осадки, а в отдельных районах возможен град.

Вместе с дождями ожидается снижение температуры воздуха. В северных областях днём столбики термометров покажут от +22 до +27 градусов.

На востоке страны сильная жара также пойдёт на спад. После +33…+38 градусов температура понизится до более комфортных +27…+32 градусов.

Таким образом, в ближайшие дни во многих регионах Казахстана установится более прохладная, но неустойчивая погода.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.