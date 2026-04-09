Сигареты подорожали, а с января станут еще дороже

С 1 августа 2026 года в Казахстане выросли минимальные розничные цены на табачную продукцию. Соответствующие изменения внесены приказом министра финансов от 22 июля 2026 года, сообщает zakon.kz
Согласно документу, минимальная стоимость пачки из 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папирос, сигарилл и изделий с нагреваемым табаком с 1 августа по 31 декабря 2026 года составляет 1 060 тенге. Ранее, с 1 января 2026 года, минимальная цена была установлена на уровне 970 тенге.
Кроме того, приказ предусматривает очередное повышение: с 1 января 2027 года минимальная розничная цена увеличится до 1 120 тенге за пачку.
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