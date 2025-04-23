Больше не придется идти к участковому? Что изменится для пациентов уже с 3 августа





С 3 августа 2026 года в Казахстане вступает в силу большая часть изменений в правила оказания специализированной медицинской помощи в поликлиниках, передает tengrinews.kz

Нововведения должны сократить количество лишних посещений врачей, упростить запись на прием и сделать работу медицинских организаций более удобной для пациентов.

Изменения внесены в правила оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях. Как пояснила директор департамента Национального научного центра развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой Асель Хасенова, документ был дополнен после анализа его практического применения, чтобы исключить разночтения и сделать требования более понятными.

Одним из главных новшеств стало расширение полномочий врачей узких специальностей. Теперь кардиологи, эндокринологи, урологи, гинекологи и другие специалисты смогут самостоятельно направлять пациентов на дополнительные обследования, анализы и консультации к другим профильным врачам — без необходимости повторно обращаться к участковому врачу за направлением. При этом специалист сможет направить пациента не более чем к трем коллегам.

Еще одно изменение касается повторных приемов. Если лечение не завершено и пациенту требуется дальнейшее наблюдение, врач сможет самостоятельно записать его на следующий прием. Для этого в медицинской информационной системе будет использоваться статус «продолжает болеть». Ранее пациентам зачастую приходилось снова обращаться к врачу общей практики, чтобы получить новое направление.

Кроме того, после каждого приема врач будет указывать исход лечения. В системе предусмотрены статусы «здоров», «выздоровление», «улучшение», «без изменений», «ухудшение», «смерть» и «продолжает болеть». Эти данные будут использоваться для анализа качества медицинской помощи и статистики.

Еще одно важное нововведение — поликлиники обязаны публиковать расписание приема врачей минимум на 60 календарных дней вперед и своевременно обновлять его при изменениях. Это позволит пациентам заранее планировать повторные визиты и записываться на удобное время.

Изменения затронут и назначение диагностических исследований. Теперь направления на анализы, УЗИ и консультации специалисты смогут выдавать только в соответствии с утвержденными клиническими протоколами для конкретного заболевания. Если исследование не предусмотрено медицинскими стандартами, оформить направление за счет государства врач не сможет.

Также приказом впервые установлены нормативы времени для оказания медицинских услуг. В большинстве случаев прием терапевта, педиатра, кардиолога, хирурга, акушера-гинеколога и других специалистов должен занимать 20 минут. Для отдельных специалистов предусмотрено больше времени: например, прием психолога — 30 минут, стоматолога-хирурга — 40 минут. Большинство ультразвуковых исследований также рассчитаны на 20 минут, однако для некоторых видов диагностики установлены более продолжительные нормативы.

По мнению разработчиков изменений, новые правила помогут снизить бюрократическую нагрузку на врачей, сократить количество лишних визитов пациентов в поликлиники и сделать получение медицинской помощи более удобным и эффективным.

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