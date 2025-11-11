Жара уходит: на Костанайскую область обрушатся ливни, грозы и град





По прогнозу синоптиков, днем в регионе ожидаются дождь и гроза, а на западе, севере и востоке области местами пройдут сильные дожди. Также возможны град и шквал.

Ветер будет южный с переходом на северо-восточный со скоростью 9–14 м/с. Днем на западе, севере и востоке области порывы усилятся до 15–20 м/с.

Днем воздух прогреется до +20…+25 градусов, на юге региона — до +30.

В Костанае ожидается переменная облачность. Пройдут дождь и гроза, днем возможен град. Ветер южный с переходом на северо-восточный 9–14 м/с.

В областном центре прогнозируется днем — +22…+24.

Сигареты подорожали, а с января станут еще дороже С 1 августа 2026 года в Казахстане выросли минимальные розничные цены на табачную продукцию. Соответствующие...