Жара уходит: на Костанайскую область обрушатся ливни, грозы и град

По прогнозу синоптиков, днем в регионе ожидаются дождь и гроза, а на западе, севере и востоке области местами пройдут сильные дожди. Также возможны град и шквал.
Ветер будет южный с переходом на северо-восточный со скоростью 9–14 м/с. Днем на западе, севере и востоке области порывы усилятся до 15–20 м/с.
Днем воздух прогреется до +20…+25 градусов, на юге региона — до +30.
В Костанае ожидается переменная облачность. Пройдут дождь и гроза, днем возможен град. Ветер южный с переходом на северо-восточный 9–14 м/с.
В областном центре прогнозируется днем — +22…+24.
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