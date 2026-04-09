Будут ли сокращать соцвыплаты? В Минтруда дали ответ о новой системе оценки семей





В Министерстве труда и социальной защиты населения в ответ на запрос редакции пояснили, что скоринговая модель предназначена для оценки уровня социального благополучия семьи или отдельного человека, передает lsm.kz

Категория определяется автоматически на основе данных государственных информационных систем.

Полученные результаты используются для выявления граждан, которые могут нуждаться в мерах государственной поддержки, а также при предоставлении отдельных государственных услуг в проактивном формате.

В ведомстве подчеркнули, что оценка проводится по единым критериям для всех граждан. Такой подход позволяет исключить влияние человеческого фактора, обеспечить единые принципы оценки, а также повысить прозрачность и объективность принимаемых решений.

При этом в министерстве отметили, что внедрение методики не направлено на увеличение или сокращение числа социально уязвимых слоев населения. Она рассматривается как аналитический инструмент, который помогает точнее определять жизненные обстоятельства семей и отдельных граждан, потенциально нуждающихся в поддержке, а также обеспечивать более адресное и своевременное предоставление социальной помощи.

Также в Минтруда заверили, что скоринговая модель не создавалась для сокращения бюджетных расходов на социальные выплаты. По информации ведомства, ее основная задача — повысить эффективность и адресность социальной политики, а не экономить государственные средства. Специальная оценка влияния методики на объем бюджетных расходов не проводилась.

Разработка системы оценки велась Министерством труда совместно с Программой развития ООН (ПРООН) с 2020 года. При создании модели специалисты изучили международный опыт и различные подходы к оценке уровня благосостояния населения.