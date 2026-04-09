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Смертельное ДТП под Караменды: один человек погиб, четверо в больнице

— Сегодня, 14:05
Изображение для новости: Смертельное ДТП под Караменды: один человек погиб, четверо в больнице

В Костанайской области полиция начала досудебное расследование по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 2 августа около 09:30 вблизи села Караменды Наурзумского района.

По предварительным данным, водитель автомобиля JAC S3 Pro не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате аварии один из пассажиров скончался. Водитель и еще трое пассажиров с различными травмами были доставлены в больницу.

Как сообщил заместитель начальника Департамента полиции Костанайской области Аманжол Байзаков, по факту происшествия начато досудебное расследование. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин аварии. По итогам расследования будет принято процессуальное решение.

В Департаменте полиции Костанайской области вновь призвали водителей строго соблюдать Правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость и быть предельно внимательными за рулем.



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